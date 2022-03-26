У Миколаєві прибирають "сміття російської техніки": мер просить надати крани та екскаватори
26 березня 2022 , 14:34Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Сєнкевич Online
Миколаїв готується до весни – команда місцевих комунальників розгрібає завали, прибирає сміття, збирає техніку орків.
Проте техніки у міста не вистачає. Тож Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич закликав населення допомогти.
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Що потрібно Миколаєву
За словами Сєнкевича, місто працює цілодобово.
Наша комунальна техніка працює 24/7. Ми розбираємо завали, прибираємо сміття, притягуємо підбиту орківську техніку,
– написав він у своєму телеграм-каналі.
Зокрема він попросив про:
- 3 крани,
- 3 екскаватори,
- 3 самоскиди
- 2 завантажувачі.
Сєнкевич зазначив, що місто заправить спецтехніку та дадуть роботу водіям.
Запропонувати екскаватори можна за посиланням.
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