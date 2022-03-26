У Миколаєві прибирають "сміття російської техніки": мер просить надати крани та екскаватори

Миколаїв готується до весни – команда місцевих комунальників розгрібає завали, прибирає сміття, збирає техніку орків.

Проте техніки у міста не вистачає. Тож Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич закликав населення допомогти.

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Що потрібно Миколаєву

За словами Сєнкевича, місто працює цілодобово.

Наша комунальна техніка працює 24/7. Ми розбираємо завали, прибираємо сміття, притягуємо підбиту орківську техніку,

– написав він у своєму телеграм-каналі.

Зокрема він попросив про:

3 крани,

3 екскаватори,

3 самоскиди

2 завантажувачі.

Сєнкевич зазначив, що місто заправить спецтехніку та дадуть роботу водіям.

Запропонувати екскаватори можна за посиланням.

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