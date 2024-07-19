У Миколаєві приліт по житловому району

У Миколаєві російські військові вдарили по житловому району. На місце виїхала швидка допомога.

Після вибухів у Миколаєві стало відомо, що під ударом опинився житловий район.

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Що відомо про наслідки удару

Ворог атакував Миколаїв ракетами з авіації. Про приліт у житловий район міста повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. Тим часом голова ОВА Віталій Кім написав, що на місце події одразу виїхали машини "швидкої.

Наслідки атаки ще уточнюються. Внаслідок удару по житлових будинках можуть бути жертви та постраждалі.

Попередні обстріли у Миколаївській області

Учора, 18 липня, о полудні ворог вдарив по Вознесенському району балістикою. Внаслідок підриву ракети виникла пожежа сухої трави та чагарників на відкритій території за межами населених пунктів. Пожежники швидко загасили вогонь.

Також після обіду Росія атакувала дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду Миколаївського району. Виникло два займання сухої трави, чагарників та чотирьох господарчих споруд.

В обох випадках, на щастя, минулося без поранених.