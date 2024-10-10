У Миколаєві прогриміла низка вибухів: у частині районів зникло світло

Росія запустила балістику по Україні, внаслідок чого у Миколаєві прогриміли вибухи. Незадовго до цього Повітряні сили фіксували швидкісну ціль.

Про вибух у місті повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Вибух у Миколаєві чули містяни

Об 11:42 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму. Вже за дві хвилини швидкісна ціль рухалася в північно-західному напрямку.

Через мить оборонці неба уточнили, що ворожа балістика рухалася у напрямку Миколаєва: "Миколаїв – в укриття". Повітряну тривогу оголосили незадовго до цього, близько 11:38.

Вибухи почули містяни орієнтовно об 11:46. Пізніше з'явилася інформація про знеструмлення для частини районів міста.

У деяких районах Миколаєва зникло світло, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– пишуть ЗМІ.

О 12:08 містяни почули повторний вибух. "Приліт туди ж, але встигли всіх відвести. Цивільні", – повідомляв Віталій Кім.

За попередньою інформацією від моніторингових каналів, вибух пролунав у межах міста. Там пишуть, що ймовірно, ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М". Загроза балістики триває до відбою.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Ворог регулярно атакує Миколаївщину

Міський голова Миколаєва повідомив, що вчора ввечері окупанти також били по околицях. Атака була по інфраструктурному об'єкту, попередньо ракетами Х-59/Х-69. Внаслідок прильоту сталась пожежа, яку оперативно ліквідували.

Вибуховою хвилею розбито декілька вікон в навчальному закладі та розбито два скла в багатоквартирному будинку. Є пошкодження складських приміщень. На щастя, постраждалих немає.