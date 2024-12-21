Росія атакує Україну ударними дронами. У Миколаєві чули звуки вибухів.

Окупанти запустили по Україні ударні БпЛА. У Миколаївській області кілька разів оголошували повітряну тривогу, передає 24 Канал.

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Вибухи в Миколаєві

Близько 21:35 у Миколаєві прогриміли вибухи. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Раніше вибухи лунали вже на Київщині. В ОВА зауважували, що це робота сил і засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 20 грудня близько 21:35 російський БпЛА влучив між першим та другим поверхами девʼятиповерхового житлового будинку у Салтівському районі Харкова. На цих поверхах загорілись квартири. Пʼять людей зазнали гострої реакції на стрес, дівчинка 12 років дістала поранень.

Орієнтовно о 23:30 ворожий безпілотник влучив у дах цивільного підприємства, розташованого у селищі Солоницівка.

О 23:40 БпЛА атакував приватний житловий сектор у Київському районі Харкова. Дві жінки віком 78 та 74 років зазнали гострої реакції на стрес.