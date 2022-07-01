У Миколаєві прогриміло багато вибухів під час тривоги

Жителі Миколаєва повідомили про велику кількість вибухів у місті під ранок 1 липня. Там у цей момент вже тривала тривога.

Наразі вже відомо про щонайменше десять вибухів, які пролунали протягом 25 хвилин. Тривога там почалася о 05:04, а завершилася приблизно через 50 хвилин.

Цієї ночі Удар по будинку на Одещині: 10 загиблих, один під'їзд зруйновано

Тривога була лише у двох областях

Вибухи чули в різних районах Миколаєва й наразі невідомо, що слугувало причиною цих звуків. Однак, частина з них могла бути роботою протиповітряної оборони. Також почали гудіти сирени після 5 години ранку лише в Запорізькій області. В інших регіонах не попереджали про загрозу удару з неба.

Завжди на карті "почервонілою" є Луганщина. Проте там тривога не завершується вже від квітня.

Цієї ночі атакували Одещину

Якщо ви побачили влучання ракети чи вибухи, не фотографуйте це місце. Такі матеріали навіть у телеграм-каналах є допомогою ворогу в корегуванні удару. Тому вони загрожують життям наших рятувальників і захисників, які завжди одразу прибувають ліквідовувати наслідки.

Коли після опівночі почалася тривога у частині південних і східних регіонів, росіяни завдали ракетного удару по цивільних в Одеській області. Там одна з радянських ракет класу "Х" влучила в житловий будинок. У 9-повершівці вибухом практично знищено цілий під'їзд. Одразу з-під завалів дістали 10 загиблих. Також постраждали 7 людей, з яких троє – діти.

Проте речник Одеської ОВА зазначив, що одразу почалися пошуково-рятувальні роботи. Станом на 6 годину ранку вже стало відомо про 14 загиблих і 30 постраждалих. Інша ракета влучила в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Там загинули 3 людини, серед яких 1 дитина.

Напередодні – Кім розповів подробиці обстрілу 29 червня: дивіться відео