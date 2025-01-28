Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста. Так, ввечері 28 січня в Миколаєві чули сильний вибух.

Про це повідомила журналістка 24 Каналу, що перебуває у місті.

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Вибух у Миколаєві

Близько 8 години вечора в Повітряних силах повідомили про небезпеку для Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Так, там проінформували що для регіонів існує загроза застосування балістичного озброєння.

Вже о 20:00 стало відомо про те, що в Миколаєві гучно. Так, журналістка повідомила, що вибух був дуже сильним.

Вибухи підтвердив і міський голова Миколаєва Сєнкевич.

У Миколаєві було чутно вибух! З'ясовуємо,

– написав він.

Додамо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що наразі не було викликів екстрених служб. "Наразі немає викликів екстрених служб. Уточнюємо", – додав він.

Мер міста невдовзі повідомив, що окупанти вдарили по Миколаєву.

Є влучання по приватному підприємству. Працюємо,

– написав він.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.