Окупанти вдарили по Миколаєву: є влучання по приватному підприємству
- У Миколаєві ввечері 28 січня пролунав сильний вибух.
- Жителів регіону попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста. Так, ввечері 28 січня в Миколаєві чули сильний вибух.
Про це повідомила журналістка 24 Каналу, що перебуває у місті.
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Вибух у Миколаєві
Близько 8 години вечора в Повітряних силах повідомили про небезпеку для Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Так, там проінформували що для регіонів існує загроза застосування балістичного озброєння.
Вже о 20:00 стало відомо про те, що в Миколаєві гучно. Так, журналістка повідомила, що вибух був дуже сильним.
Вибухи підтвердив і міський голова Миколаєва Сєнкевич.
У Миколаєві було чутно вибух! З'ясовуємо,
– написав він.
Додамо, що очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що наразі не було викликів екстрених служб. "Наразі немає викликів екстрених служб. Уточнюємо", – додав він.
Мер міста невдовзі повідомив, що окупанти вдарили по Миколаєву.
Є влучання по приватному підприємству. Працюємо,
– написав він.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.