У Миколаєві прогримів вибух у закладі харчування: що відомо

У Миколаєві вдень 14 лютого пролунав вибух. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Миколаєві

Суспільне повідомило о 15:01, що у Миколаєві 14 лютого стався вибух у закладі харчування. На місці працюють фахівці поліції та ДСНС.

Також відомо, що травмувалися люди, декількох забрала швидка допомога. Наразі причини вибуху встановлюють правоохоронці.

Про вибух у Миколаєві стало відомо о 14:09. Про це писали кореспонденти Суспільного.

У Миколаєві було чутно звук вибуху,

– зазначали журналісти.

Водночас на той момент тривоги ні в місті, ні в області не було.

Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вже з'ясовують обставини вибуху. О 14:12 по всій Миколаївській області оголосили повітряну тривогу.

Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною вибуху та які наслідки у місті. Водночас у телеграм-каналі "Николаевский Ванек" пишуть, що, попередньо, прильоту у місті не було, вже відомо, що сталося на місті, там працюють відповідні служби.

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