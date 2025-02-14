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14 лютого, 15:09
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У Миколаєві прогримів вибух у закладі харчування: що відомо

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Миколаєві 14 лютого стався вибух у закладі харчування, внаслідок чого травмувалися люди, причини вибуху встановлюють правоохоронці.
  • Після вибуху в області оголосили повітряну тривогу, на місці працюють поліція та ДСНС.

У Миколаєві вдень 14 лютого пролунав вибух. В області була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Миколаєві

Суспільне повідомило о 15:01, що у Миколаєві 14 лютого стався вибух у закладі харчування. На місці працюють фахівці поліції та ДСНС.

Також відомо, що травмувалися люди, декількох забрала швидка допомога. Наразі причини вибуху встановлюють правоохоронці.

Про вибух у Миколаєві стало відомо о 14:09. Про це писали кореспонденти Суспільного. 

У Миколаєві було чутно звук вибуху,
– зазначали журналісти. 

Водночас на той момент тривоги ні в місті, ні в області не було. 

Пізніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вже з'ясовують обставини вибуху. О 14:12 по всій Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. 

Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною вибуху та які наслідки у місті. Водночас у телеграм-каналі "Николаевский Ванек" пишуть, що, попередньо, прильоту у місті не було, вже відомо, що сталося на місті, там працюють відповідні служби. 

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