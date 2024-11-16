У Миколаєві прогримів вибух: окупанти атакували балістикою

Увечері 16 листопада у Миколаївській області пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Вибух у Миколаєві прогримів близько 19:24. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

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Що відомо про вибух у Миколаєві сьогодні

Близько 19:21 у Миколаївській області оголосили тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування агресором балістичного озброєння з Півдня.

Уже через кілька хвилин у Миколаєві прогримів вибух. Це підтвердив міський голова Олександр Сєнкевич.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 19:48. Голова ОВА прокоментував ворожу атаку.

Чітко розуміємо, куди. Поки без викликів швидкої. Сподіваюсь, все буде так і надалі,

– написав Віталій Кім.

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