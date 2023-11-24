У Миколаєві пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги

24 листопада зранку у Миколаївській області пролунала повітряна тривога. Пізніше стало відомо про низку вибухів, які чули у місті.

Звернімо увагу на те, що повітряну тривогу для мешканців Миколаївської області оголосили о 10:11. Тоді ж про загрозу попереджали мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя. А вже через понад 10 хвилин стало відомо про вибухи.

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Повітряні сили попереджали про балістику

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття,

– закликали у Повітряних силах.

Перше повідомлення про вибухи у Миколаєві надійшло від місцевих кореспондентів Суспільного о 10:25. А вже о 10:31 та 10:37 вони зауважили, що чути повторні вибухи у місті.

Станом на 10:39 відбій повітряної тривоги оголосили на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Тим часом на Миколаївщині все без змін.

Тим часом в одному з популярних моніторингових каналів зауважили, що могли чути звуки підривів за містом. У ньому зазначили, що щойно буде загроза – повідомлять.

І вже о 10:43 був відбій повітряної тривоги як на Херсонщині, так і на Миколаївщині. На цей момент місцева влада Миколаївської області не коментувала ситуацію. Очікуємо, можливо, пізніше таки пояснять, що ж сталося і що чули мешканці.

11:15 міський голова Олександр Сєнкевич написав допис. У ньому він заспокоїв мешканців Миколаєва.

Друзі, вибухи, які ви можете чути в деяких районах міста, – робота наших військових за межами Миколаєва. Хвилюватись немає причин. У разі повітряної загрози з боку ворога – буде оголошена тривога,

– зазначив він.

Звернімо увагу, що напередодні мережею ширилася інформація про буцімто масовану ракетну атаку в ніч з 23 на 24 листопада. У Центра стратегічних комунікацій звернули увагу на подібні пости та назвали їх маніпуляцією.

Окупанти активізувалися у соцмережах з розсилкою панічних листів про "масовані удари по містах України". Насправді ворог може завдати удару в будь-який момент, незалежно від повідомлень у месенджерах. При реальній загрозі ви отримаєте повідомлення від місцевих адміністрацій і Повітряних сил ЗСУ,

– пишуть там.

Слід розуміти, що проблема таких "попереджень" полягає в тому, що їхні джерела анонімні. Відтак, перевірити, чи правдива інформація, неможливо. Як наслідок, це створює не лише простір для маніпуляцій. Це ще й можливість прикрити цими "джерелами" будь-яку брехню.