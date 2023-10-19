У Миколаєві пролунали два вибухи: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики
Ближче до 1 ночі 19 жовтня у Миколаєві пролунали відразу два вибухи. Повітряні сили попереджали мешканців регіону, що існує ймовірність атаки балістичним озброєнням.
Власне, попередження про ймовірність атаки балістичним озброєнням від Повітряних сил надійшло о 00:55. У роді військ зауважили, що стосується воно мешканців східних і південно-східних областей.
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Вибухи пролунали практично відразу
В одному з улюблених серед українців моніторингових каналів уже не добирали слів, реагуючи на чергову атаку балістикою. За мить відреагував глава ОВА Віталій Кім. Він написав: "2 вибухи. Зараз розберемось".
Міський голова Олександр Сєнкевич теж зазначив, що у Миколаєві пролунали 2 вибухи. Він додав, що зараз усе з'ясовують і що він надасть офіційну інформацію.
Місцеві кореспонденти зазначають, що спочатку чули звуки вибухів. І вже після цього в регіоні оголосили повітряну тривогу. Такий перебіг подій характерний у випадках, коли росіяни б'ють балістикою з невеликої відстані, коли радари банально не встигаю засікти ціль.
Станом на 01:05 повітряну тривогу оголосили у низці регіонів. Мовиться про Одещину, Херсонщину, Миколаївщину, Кіровоградщину, Дніпропетровщину, Полтавщину, Харківщину, а також Донеччину.
По Миколаївщині били також ввечері
- Звернімо увагу, що про загрозу застосування балістичного озброєння Повітряні сили попереджали також о 20:28 18 жовтня. Мовилося також про небезпеку для мешканців східних і південно-східних областей.
- Практично у той самий час моніторингові канали почали повідомляти, що з району Джанкоя ворог запустив ракети. Через хвилину надійшли відомості, що у небі над Миколаївщиною пролітає ракета, що тримає курс на північний захід.
- Кореспонденти "Суспільного" о 20:32 повідомили, що у місті пролунав вибух. А вже о 20:41 актуалізував інформацію міський голова Олександр Сєнкевич. За його словами, вибух був "далеко за межами міста". Мешканці могли чути звуки, які долинали з відстані.
- Глава ОВА Віталій Кім ближче до 23:00 зазначив, що ворог вдарив по населеному пункту Степівської громади. Спочатку повідомляли, що загинула одна жінка. Згодом Сили оборони півдня зазначили, що від рук росіян загинули двоє людей, а ще одна зазнала поранень.