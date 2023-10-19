У Миколаєві пролунали два вибухи: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

Ближче до 1 ночі 19 жовтня у Миколаєві пролунали відразу два вибухи. Повітряні сили попереджали мешканців регіону, що існує ймовірність атаки балістичним озброєнням.

Власне, попередження про ймовірність атаки балістичним озброєнням від Повітряних сил надійшло о 00:55. У роді військ зауважили, що стосується воно мешканців східних і південно-східних областей.

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Вибухи пролунали практично відразу

В одному з улюблених серед українців моніторингових каналів уже не добирали слів, реагуючи на чергову атаку балістикою. За мить відреагував глава ОВА Віталій Кім. Він написав: "2 вибухи. Зараз розберемось".

Міський голова Олександр Сєнкевич теж зазначив, що у Миколаєві пролунали 2 вибухи. Він додав, що зараз усе з'ясовують і що він надасть офіційну інформацію.

Місцеві кореспонденти зазначають, що спочатку чули звуки вибухів. І вже після цього в регіоні оголосили повітряну тривогу. Такий перебіг подій характерний у випадках, коли росіяни б'ють балістикою з невеликої відстані, коли радари банально не встигаю засікти ціль.

Станом на 01:05 повітряну тривогу оголосили у низці регіонів. Мовиться про Одещину, Херсонщину, Миколаївщину, Кіровоградщину, Дніпропетровщину, Полтавщину, Харківщину, а також Донеччину.

По Миколаївщині били також ввечері