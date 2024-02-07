У Миколаєві пролунали гучні вибухи: росіяни атакували регіон з Криму

Зранку 7 лютого гучні вибухи пролунали у Миколаєві. Як зазначають Повітряні сили, у напрямку регіону летіли ракети з півострова Крим.

Журналісти 24 Каналу розповіли, що у Миколаєві дуже гучно. Повідомлення про це надійшло о 06:02. Звернімо увагу, що через кілька хвилин надійшла інформація і від Повітряних сил ЗСУ.

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Ракетами били з Криму

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Моніторингові канали о 05:59 написали, що відбувся пуск ракет Х-22 з бортів стратегічної авіації Ту-22М3 у напрямку Миколаївщини.

О 06:04 Повітряні сили написали, що ракети з Криму летять у напрямку Миколаївщини. Мешканців закликали не покидати укриттів. Моніторингові канали писали про повторні пуски Х-22.

Важливо під час повітряної тривоги перебувати в укриттях. Це слід робити щойно у вашому регіоні оголосили по загрозу атаки. Залишайтеся там доти, поки не буде відбою. Якщо ж не можете перейти до укриття – скористайтеся правилом двох стін. І ні в якому разі не стійте біля вікон і не знімайте роботу ППО.

Повітряні сили о 06:18 написали: "Продовжується атака "Шахедів" на Миколаївщину з Півдня!". Закликаємо не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги. Це може вберегти вам життя.