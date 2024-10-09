Ввечері в середу, 9 жовтня, в Миколаєві пролунали вибухи. В цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Російські війська продовжують регулярно обстрілювати Миколаїв та область. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя.

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В Миколаєві прогриміли вибухи

Як повідомили кореспонденти Суспільного, вибухи в Миколаєві пролунали близько 22:14. Інформацію про вибухи підтвердив також міський голова Олександр Сєнкевич.

У Миколаєві було чутно вибухи. Інформація згодом. Повітряна тривога триває!

– написав він.

Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про швидкісну ціль, яка рухалася на Миколаїв.

О 23:57 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що станом на цей момент постраждалих немає. За його словами, подальші деталі повідомлять пізніше.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, 9 жовтня росіяни також атакували керованими авіабомбами Харків. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар КАБом прийшовся по відкритій території у Шевченківському районі міста.