В Миколаєві пролунали вибухи

Росіяни вкотре тероризують українські міста дронами. В Миколаєві ввечері 8 липня пролунали вибухи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на мера міста Сєнкевича.

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Вибухи в Миколаєві

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Ввечері 8 липня російські війська знову запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Через це в низці областей оголосили повітряну тривогу, зокрема і на Миколаївщині.

Зазначимо, що в Повітряних силах о 21:54 про небезпеку для регіону. Так, там інформували про дрони в південній частині області.

БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс західний,

– ішлося в повідомленні.

Невдовзі стало відомо, що в Миколаєві прогримів вибух.

Загроза дронів! У Миколаєві було чутно вибух,

– повідомив міський голова Сєнкевич.

До слова, цієї ночі ворог також атакував Україну ударними безпілотниками. Так, у ніч проти 8 липня противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 54-ма ударними БпЛА.