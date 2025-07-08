В Миколаєві пролунали вибухи
- Ввечері 8 липня в Миколаєві пролунали вибухи.
- Росіяни атакують регіон дронами.
Росіяни вкотре тероризують українські міста дронами. В Миколаєві ввечері 8 липня пролунали вибухи.
Про це пише 24 Канал з посиланням на мера міста Сєнкевича.
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Вибухи в Миколаєві
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Ввечері 8 липня російські війська знову запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Через це в низці областей оголосили повітряну тривогу, зокрема і на Миколаївщині.
Зазначимо, що в Повітряних силах о 21:54 про небезпеку для регіону. Так, там інформували про дрони в південній частині області.
БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс західний,
– ішлося в повідомленні.
Невдовзі стало відомо, що в Миколаєві прогримів вибух.
Загроза дронів! У Миколаєві було чутно вибух,
– повідомив міський голова Сєнкевич.
До слова, цієї ночі ворог також атакував Україну ударними безпілотниками. Так, у ніч проти 8 липня противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області та 54-ма ударними БпЛА.