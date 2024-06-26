У Миколаєві пролунав вибух: у напрямку міста летіла ракета

Вночі 26 червня у Миколаєві пролунав вибух. До цього по всій області лунала повітряна тривога.

У напрямку міста, за попередніми даними, летіла ворожа ракета. 24 Канал закликав жителів Миколаєва лишатися в укриттях, адже це могло врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми У Миколаєві було чутно звук вибуху: в ОВА розповіли, де був приліт

Миколаївці чули гучний вибух

Повітряна тривога у Миколаївській області пролунала 25 червня о 23:36. Повітряні сили попереджали про небезпеку для південних областей нашої держави.

Увага! Активність ворожої тактичної авіації на Сході та Півдні! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

– написали військові.

Уже 26 червня о 00:01 у Миколаєві почули гучні вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"У Миколаєві було чутно звуки вибухів", – написали журналісти.

У телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок" також зазначили, що 1 борт російського Су-34 в акваторії Чорного моря. Ворог також, за попередніми даними, пустив керовану авіаційну ракету.

Водночас моніторинговий телеграм-канал Monitor писав, що, ймовірно, ворог завдав удару ракетою Х-59/69 по Миколаївському району.

Уже о 00:20 по всій Миколаївській області пролунав відбій повітряної тривоги.