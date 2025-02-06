У Миколаєві пролунав вибух

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які не становили для неї загрози. Цього разу під ударом опинився Миколаїв.

У Миколаєві 6 лютого пролунав вибух до оголошення повітряної тривоги. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

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У Миколаєві гучно

Перед тим, як у місті пролунав вибух, Повітряні сили сповістили про загрозу балістичного озброєння, однак у самому Миколаєві оголосити тривогу не встигли. Вибух пролунав до сигналу про небезпеку.

О 16:18 начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім написав, що наразі викликів не зафіксовано, а місцева влада зʼясовує наслідки.

Саму ж тривогу в області оголосили о 15:51.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Зазначимо, що наразі відсутні будь-які офіційні коментарі щодо причин та наслідків вибуху.

До слова, удень 6 лютого армія Росії вдарила ворожим БпЛА по Салтівському району Харкова. Відомо, що вибух стався біля девʼятиповерхівки. У дворі багатоповерхівки місцеві виявили частини безпілотника. На щастя, інформація про постраждалих відсутня.