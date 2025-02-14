У Миколаєві пролунали вибухи
- Увечері 14 лютого у Миколаєві пролунали вибухи.
- Місто атакують російські безпілотники.
У Миколаєві увечері 14 лютого було чутно звуки вибухів. Сталося це приблизно о 22:34 і о 22:38 повторно.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. У місті триває повітряна тривога.
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Що відомо про вибухи у Миколаєві
Повітряну тривогу у Миколаєві оголосили о 21:43.
Загроза дронів-камікадзе для міста. Повітряна тривога триває,
– написав мер Олександр Сєнкевич о 22:36, за кілька хвилин після першого вибуху.
Про загрозу місто також неодноразово попереджали у Повітряних силах. Спочатку о 22:18, а тоді о 22:32.
Наразі про можливі наслідки вибухів у Миколаєві місцева влада не повідомляла.
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Нагадаємо, що удень 14 лютого у Миколаєві прогримів вибух у закладі харчування. Унаслідок цього загинуло 2 людей, і ще щонайменше 8 осіб зазнали поранень.
Поліція каже, що вибухнув невідомий предмет.