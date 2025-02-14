У Миколаєві пролунали вибухи

У Миколаєві увечері 14 лютого було чутно звуки вибухів. Сталося це приблизно о 22:34 і о 22:38 повторно.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. У місті триває повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи у Миколаєві

Повітряну тривогу у Миколаєві оголосили о 21:43.

Загроза дронів-камікадзе для міста. Повітряна тривога триває,

– написав мер Олександр Сєнкевич о 22:36, за кілька хвилин після першого вибуху.

Про загрозу місто також неодноразово попереджали у Повітряних силах. Спочатку о 22:18, а тоді о 22:32.

Наразі про можливі наслідки вибухів у Миколаєві місцева влада не повідомляла.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, що удень 14 лютого у Миколаєві прогримів вибух у закладі харчування. Унаслідок цього загинуло 2 людей, і ще щонайменше 8 осіб зазнали поранень.

Поліція каже, що вибухнув невідомий предмет.