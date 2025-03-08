У Миколаєві пролунав вибух

Російські війська не припиняють терор України. Зранку 8 березня в Миколаєві чули звук вибуху.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух в Миколаєві

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Вранці о 7:42 в Миколаївській області оголосили повітряну тривогу. Через декілька хвилин в Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму, в областях де оголошену повітряну тривогу", – повідомили там о 7:44.

Через декілька хвилин після цього журналісти проінформували про те, що в Миколаєві гучно.

У Миколаєві було чутно звук вибуху,

– ідеться в повідомленні.

Станом на 7:57 в регіоні все ще триває тривога. 24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.