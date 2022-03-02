У Миколаєві у п'яних водіїв назавжди відбиратимуть автомобілі: транспорт піде на потреби армії

Українські міста продовжують хоробро захищатися від російських окупантів. Задля перемоги над ворогом приймаються усі можливі заходи.

Увесь український народ робить все можливе для того, щоб допомогти ЗСУ прогнати російських окупантів з нашої землі. Задля перемоги над ворогом подекуди готові на дуже радикальні рішення.

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Автомобілі п'яних водіїв – на армію

На Миколаївщині не вистачає автомобілів для потреб військовий. Голова ОДА Віталій Кім прийняв цікаве рішення для того, щоб забезпечити ЗСУ додатковим транспортом.

Я прийняв рішення – забирати автомобілі у п'яних водіїв. На потреби армії, безповоротно! Не пийте за кермом – вийде дорого,

– звернувся він до громадян.

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