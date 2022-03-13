У Миколаєві розбомбили "Зорю", – Віталій Кім

Окупанти у Миколаєві обстріляли державне підприємство "Зоря" вранці 13 березня. Це лише попередня інформація.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він розповів про ситуацію у регіоні станом на ранок.

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Вранці розбомбили "Зорю", по Матеріальних воротах (це зупинка поруч – 24 канал). Схоже, літаками. Зараз встановлюємо обставини,

– сказав Кім.

Мовиться про державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря".

Нагадаємо, що напередодні під Миколаєвом колона окупантів підірвалася на мінах.

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