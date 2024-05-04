У Миколаєві спалахнула масштабна пожежа на деревообробному підприємстві

4 травня 2024, 12:24
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС у Миколаївські області

У Миколаєві вночі проти 4 травня спалахнула пожежа на деревообробному підприємстві. Вогонь сягнув 2000 квадратних метрів.

Рятувальники розповіли, що гасіння вогню ускладнювалось сильним поривчастим вітром, що сприяло швидкому розповсюдженню пожежі. Загоряння спалахнуло в Інгульському районі міста.

Дивіться також У Хабаровську спалахнула масштабна пожежа в ТЦ з сотнями людей: чорний густий дим накрив місто

Що відомо про пожежу в Миколаєві 

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що на місце пожежі направляли:

  • чергових караулу,
  • спецтехніку міських підрозділів ДСНС,
  • тактичний робот Magirus Wolf R1. 

Пожежники повідомляли, що:

  • станом на 05:25 пожежу вдалось локалізувати на площі 2000 квадратних метрів;
  • об 11:28 загоряння ліквідували. Її площа склала 2 000 квадратних метрів. 

Масштабна пожежа у Миколаєві 

Рятувальники показали пожежу на деревообробному підприємстві

У Німеччині горів завод, що може бути пов'язаний з IRIS-T

  • У Берліні 3 травня спалахнув металотехнологічний завод у районі Ліхтерфельде. Відомо, що загорівся завод Diehl Metall, який не має прямого зв'язку з виробництвом IRIS-T, але є частиною провідної німецької промислової групи Diehl.
  • Вогонь спалахнув у чотириповерховій будівлі площею 2000 квадратних метрів. Мешканців попередили про інцидент та попросили, щоб люди закрили вікна та двері.
  • Рятувальники гасили пожежу ззовні для уникнення утворення ціанистого водню. Згодом пожежна служба Берліна запевнила, що підвищеної концентрації шкідливих речовин у повітрі немає.
Автор: Діана Квасневська