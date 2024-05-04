У Миколаєві спалахнула масштабна пожежа на деревообробному підприємстві
4 травня 2024, 12:24Читать новость на русском
Джерело:ДСНС у Миколаївські області
У Миколаєві вночі проти 4 травня спалахнула пожежа на деревообробному підприємстві. Вогонь сягнув 2000 квадратних метрів.
Рятувальники розповіли, що гасіння вогню ускладнювалось сильним поривчастим вітром, що сприяло швидкому розповсюдженню пожежі. Загоряння спалахнуло в Інгульському районі міста.
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Що відомо про пожежу в Миколаєві
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що на місце пожежі направляли:
- чергових караулу,
- спецтехніку міських підрозділів ДСНС,
- тактичний робот Magirus Wolf R1.
Пожежники повідомляли, що:
- станом на 05:25 пожежу вдалось локалізувати на площі 2000 квадратних метрів;
- об 11:28 загоряння ліквідували. Її площа склала 2 000 квадратних метрів.
Масштабна пожежа у Миколаєві
Рятувальники показали пожежу на деревообробному підприємстві
У Німеччині горів завод, що може бути пов'язаний з IRIS-T
- У Берліні 3 травня спалахнув металотехнологічний завод у районі Ліхтерфельде. Відомо, що загорівся завод Diehl Metall, який не має прямого зв'язку з виробництвом IRIS-T, але є частиною провідної німецької промислової групи Diehl.
- Вогонь спалахнув у чотириповерховій будівлі площею 2000 квадратних метрів. Мешканців попередили про інцидент та попросили, щоб люди закрили вікна та двері.
- Рятувальники гасили пожежу ззовні для уникнення утворення ціанистого водню. Згодом пожежна служба Берліна запевнила, що підвищеної концентрації шкідливих речовин у повітрі немає.