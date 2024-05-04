У Миколаєві спалахнула масштабна пожежа на деревообробному підприємстві

У Миколаєві вночі проти 4 травня спалахнула пожежа на деревообробному підприємстві. Вогонь сягнув 2000 квадратних метрів.

Рятувальники розповіли, що гасіння вогню ускладнювалось сильним поривчастим вітром, що сприяло швидкому розповсюдженню пожежі. Загоряння спалахнуло в Інгульському районі міста.

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Що відомо про пожежу в Миколаєві

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що на місце пожежі направляли:

чергових караулу,

спецтехніку міських підрозділів ДСНС,

тактичний робот Magirus Wolf R1.

Пожежники повідомляли, що:

станом на 05:25 пожежу вдалось локалізувати на площі 2000 квадратних метрів;

об 11:28 загоряння ліквідували. Її площа склала 2 000 квадратних метрів.

Масштабна пожежа у Миколаєві

Рятувальники показали пожежу на деревообробному підприємстві

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