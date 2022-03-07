У Миколаєві українські військові затисли ворога, росіяни ховаються у лісі й будинках

Проганяючи загарбників з Миколаївського аеропорту, українські військові затисли їх. Росіяни почали розбігатися та ховатися в лісі й будинках.

Про переляканих росіян, які намагаються втекти від українців, у мережі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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У Миколаєві українські військові затисли ворога

Щодо аеропорту, там танковий бій зав'язався, загалом вони (росіяни – 24 канал) відступають, розбігаються. Там один ще залишився танк із трьох, наскільки я зрозумів,

– повідомив Кім.

Глава ОВА уточнив, що загарбники перебувають у районі Баловного, поблизу лісу. Вони розуміють, що затиснуті та пішли ховатися по будинках. Йдеться про приблизно 20 росіян. Кім уточнив, що командування росіян вже кинуло.

Кім розповів про переляканих росіян у Миколаєві: дивіться відео

Нагадаємо, раніше Віталій Кім розповів, що українські військові відбили у ворога Миколаївський аеропорт. Летовище – під контролем українців.

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