У Миколаєві вибухи: окупанти могли запустити ракети з Криму

Ввечері 18 жовтня повітряну тривогу оголосили на Півдні України. Пов'язано це було з запуском, імовірно, балістики з півострова Крим. Невдовзі стало відомо, що у Миколаєві пролунали вибухи.

Спочатку у Повітряних силах зазначили, що існує загроза атаки балістичним озброєнням. Невдовзі надійшла інформація, що у Миколаєві пролунав вибух.

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Що відомо про ракетну атаку

Так, о 20:28 у Повітряних силах ЗСУ з'явилося попередження. Зазначили, що існує загроза застосування балістичного озброєння для східних, південно-східних областей.

Приблизно в той же час почали з'являтися повідомлення на моніторингових каналах. Вони писали про запуск ракет з района Джанкоя. Уже через хвилину з'явилася інформація, що ціль пролітає над Миколаївщиною і рухається на північний захід.

А вже о 20:32 кореспонденти "Суспільного" зазначили, що в Миколаєві пролунав вибух. Станом на 20:40 моніторингові канали пишуть, що в Миколаєві все спокійно.

О 20:41 міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що попередньо "далеко за межами міста". За його словами, до мешканців Миколаєва дійшли лише звуки вибухів. Він додав, що очікуємо на інформацію від ОВА.

Зранку обстріляли Дніпропетровщину

Відомо, що зранку російські військові атакували ракетами Дніпропетровську область. Загарбники поцілили у приватний сектор у селищі Обухівка. Про це розповів міський голова Борис Філатов.

Знову, знову, знову п***ри (росіяни – 24 Канал) луплять в Дніпрі ракетами по приватному сектору,

– підкреслив Борис Філатов.

За його словами, 6 будинків зазнали пошкоджень, згодом у поліції уточнили, що 8. Відомо також про те, що ворог забрав життя в однієї людини.

Поранень зазнали четверо людей. У хлопчика – уламок у сідниці, йому потрібна була операція. Також у жінки осколкові поранення та перелом передпліччя. За наявною інформацією, ушпиталили двох постраждалих – 35-річного чоловіка та 63-річну жінку.

Що стосується загиблої, то мовиться про 31-річну жінку, котру звали Катерина. На момент вибуху вона вдома була з дітьми. Ракета росіян поцілила у дитячу кімнату. Залишилися без матері діти 13 та 1,5 року.