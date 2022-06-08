У Миколаєві відкривають зоопарк, який довго не працював через війну

ВІйна зупинила роботу багатьох установ. Натомість тепер, з огляду на безпеку, багато чого починає відкриватись знову.

Зокрема, у Миколаєві вирішили відкрити місцевий зоопарк. Про це містянам повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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Коли відкриють зоопарк і як він працюватиме

За словами мера, зоопарк Миколаєва запрацює для відвідувачів з 11 червня.

Поки що туди можна буде завітати лише у вихідні. Він працюватиме з 9 години ранку до 16:00. Каси працюватимуть до 15:00. На сайті зоопарку повідомляють. що вхід для дітей до 6 років – безкоштовний. Для дітей від 6 до 13 років квиток коштує 60 гривень, для дорослих – 100 гривень.

Упевнений, прогулянки у зоопарку принесуть вам багато задоволення. До того ж, незважаючи на війну і те, що заклад три місяці був зачинений для відвідувачів, його працівники зробили все, щоб зберегти тварин і територію в належних умовах,

– каже Сєнкевич.

За його словами, благоустрій вдалося навіть покращити.

Небезпечна ситуація на Миколаївщині

Російські окупанти все частіше стріляють по регіону, а особливо руйнують обласний центр. Віталій Кім попереджав, що ситуація на Миколаївщині зараз небезпечніша, аніж 2 тижні тому. Тепер росіяни застосовують не лише РСЗВ, а й ствольну далекобійну артилерію. З "Піона" противник майже щодня гатить по Миколаєву та інших містах регіону.

Нещодавно Миколаїв знову опинився під ворожими обстрілами. Російські окупанти атакували школу та приватну фірму з виробництва вікон. Через це одна людина загинула на місці обстрілу, ще одна – зазнала поранення. Метою росіян є завдати якомога більше збитків місту, адже захопити його вони не можуть. Щоб ситуація покращилась, необхідно аби вони відійшли подалі від регіону. Адже на Миколаїщині є тимчасово окуповані райони.

Також Віталій Кім радив місцевим поки не повертатись додому, бо небезпека поки що існує суттєва. Ситуація загострилася і два – три тижні повертатися до міста буде ще небезпечно. На території області російські снаряди вже пошкодили або знищили 3600 об'єктів, і це число зростає кожного дня. Окрім того, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 300 мирних мешканців Миколаївщини.

Чи варто чекати таких обстрілів Росії, які були на початку війни: дивіться відео