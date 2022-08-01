У Миколаєві відразу після тривоги повідомили про вибухи, неспокійно і в районі Чорнобаївки

Одразу після оголошення повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли вибухи. Людей закликали перебувати в укриттях.

Відповідну інформацію повідомили ЗМІ, посилаючись на місцеві телеграм-канали. Сирени почали лунати в місті орієнтовно о 23:07 1 серпня.

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У Миколаєву знову прогриміли вибухи

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про повітряну тривогу в місті. Буквально через три хвилини після цього прогриміли вибухи.

За даними преси, вибухи пролунали в місті орієнтовно о 23:10 1 серпня. За даними місцевих телеграм-каналів, чергові вибухи було чутно також в районі Чорнобаївки.

Варто пригадати, що в другій полосині дня 1 серпня в Миколаєві одразу після повітряної тривоги пролунали вибухи.

Найсильніший обстріл за весь час у Миколаєві

У ніч проти 31 липня в Миколаєві були обстріли. Тоді нарахували понад 10 "прильотів". Відомо, що дві ракети збила система ППО. російські окупанти били по місту ледь не з першої години ночі й до п'ятої ранку.

Сьогодні (мовиться про 31 липня – 24 канал) Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько 5 ранку. Зруйновано низку об'єктів, пошкоджено житлові будинки,

– розповів Сєнкевич.

Відомо, що росіяни вдарили по місту ракетами С-300 та знищили житло місцевих жителів, навчальні заклади та магазини. Згодом в Миколаївській обласній військовій адміністрації повідомили, що пошкоджені також:

готель;

спортивний комплекс;

два заклади освіти;

а також СТО та житлові будинки.

Попередньо російські окупанти вбили щонайменше 2 людей та ще 3 поранених.

Згодом стало відомо, що саме під час цього нічого обтрілу міста загинув Герой України бізнесмен Олексій Вадатурський. Разом з ним не стало його дружини Раїси.