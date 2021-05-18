У Миколаєві виявили рекордну партію контрабанди: лише вивантаження зайняло понад день

Прикордонники 17 травня на судні, яке прибуло до Миколаєва, виявили тонни контрабанди. Зверху корабель був завантажений цементом, під яким заховали коштовніший товар.
Джерело:Держприкордонслужба
Деталі від прикордонників
Контрабандний вантаж прибув в Україну іноземним судном через Миколаївський порт. Прикордонники та морська охорона виявили його під час реалізації оперативної інформації.
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Тонни краму – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини тощо намагались незаконно перемістити на територію України під виглядом цементу,
– розповіли у Держприкордонслужбі.
Прикордонники виявили тонни контрабанди на судні / Фото Держприкордонслужби
Товари вивантажували понад день / Фото Держприкордонслужби
Заходи проводили на виконання завдань з протидії правопорушенням, пов'язаних з мінімізацію митних платежів.
Наразі правоохоронці продовжують слідчі дії та встановлюють коло причетних до незаконної оборудки осіб. Триває вивантаження м'яких контейнерів з контрабандою.
Після проведення відповідних експертиз та перерахунку встановлять суму оцінки товарів.
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