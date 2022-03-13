У Миколаєві внаслідок бомбардувань загинули 9 людей

Внаслідок бомбардування у ніч проти 13 березня у Миколаєві загинули 9 людей. Окупанти обстрілювали житлові масиви.

Трагічну новину повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Важливо Ворог обстріляв житловий район Баштанки на Миколаївщині

Місцеві видання повідомляють, що люди загинули у Миколаєві на проспекті Героїв України в районі зупинки Ательє внаслідок обстрілу російською артилерією.

У поліції розповіли, що ворожий військовий літак здійснив авіаудар в обласному центрі, внаслідок чого руйнувань зазнала будівля одного з цехів заводу. Виникла пожежа.

У Баштанці авіаобстріл здійснено по житлових будинках.



Наслідки обстрілів Миколаєва / Фото "Преступности.нет"

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