У Миколаєві водій викинув з автобуса й побив пасажира-хама

В одному із миколаївських автобусів трапився неприємний інцидент. Пасажир хамив кондуктору, який просив показати квиток. Через це водій буквально викинув чоловіка з автобуса та завдав йому кілька ударів.

Після того, як водій на вулиці побив пасажира, останній намагався повернутися в автобус. Однак усередину його не пустили.

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Пасажир ображав кондуктора

Кондуктор підійшов до пасажира і попросив показати квиток, на що той почав гнівно висловлюватися й ображати його й водія автобуса. На відео інциденту потрапили кадри, як розгніваний водій кинувся на грубіяна і намагався витягнути його на вулицю. У цьому йому допомагав інший пасажир.

На вулиці водій жбурнув пасажира в калюжу, а потім завдав йому кілька ударів ногою. Після цього, він повернувся в салон, що хотів і зробити чоловік, який грубіянив. Однак інший пасажир, який допомагав водію витягнути чоловіка на вулицю, не пустив його всередину.

Опісля інциденту водій автобуса зачинив двері й поїхав далі, а пасажир-хам залишився на вулиці.

Інцидент в миколаївському автобусі: дивіться відео 18+

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