У Миколаєві заборонили відвідувати пляжі та прибережні зони відпочинку до кінця війни

У час воєнного стану мешканцям Миколаєва заборонили наближатися до води. Міський голова попросив місцевих жителів поставитись до введених правил з розумінням, оскільки це їхня безпека.

2 червня виконавчий комітет Миколаївської міської ради постановив, що на час воєнного стану місцевим жителям заборонено перебувати на пляжах та місцях відпочинку прибережних зон.

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Ніяких плавучих засобів та атракціонів: подробиці постанови

Пляжі та місця відпочинку на прибережних зонах у Миколаєві під час дії воєнного стану будуть закриті для відвідувачів.

Окрім цього, на період дії воєнного стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони, облаштовувати місця для водних видів спорту чи фізкультурно-оздоровчих занять.

Прошу містян із розумінням поставитись до встановлених правил і дотримуватись їх! Це ваша безпека,

– написав Олександр Сєнкевич.

Вчора Миколаїв обстріляли тричі

За минулу добу, 2 червня. російські загарбники тричі обстріляли Миколаїв. Зранку по місту били системами залпового вогню. А вдень і ввечері окупанти обстрілювали житлові квартали важкою ствольною артилерією.

На жаль, внаслідок дій агресорів одна людина загинула на місці, а ще одну госпіталізували. Також поранення отримали ще двоє містян, але їм не знадобилася госпіталізація.

Окупанти завдали руйнувань складським промисловим приміщенням, багатоповерховим та приватним житловим будинкам, а також господарським будівлям. Також снаряди уразили водопровід та газопровід. На щастя, витоку газу і загрози населенню нема.

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Уночі на 3 червня ворожий вогонь накрив Інгульську громаду. У Широкинській громаді загинув один місцевий мешканець, а ще один – зазнав поранень. Також відомо, що пошкоджена присадибна ділянка, а будівля ЦНАПу та 2 житлові будинки повністю зруйновані. Наразі тривають обстріли у Березнегуватській громаді.

Ввечері 2 червня окупанти влучили у промислові склади, внаслідок чого почалася масштабна пожежа. На щастя, пожежники швидко її ліквідували.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що окупанти стало значно частіше обстрілювати місто з артилерії. Р осійські загарбники обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152 калібру.

Через обстріли "другої армії світу" на Миколаївщині щодня гинуть мирні люди.

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