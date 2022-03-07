У Миколаєві затримали 2 російських агентів, які збирали інформацію про ЗСУ

Українські захисники затримали 2 людей, які збирали та передавали Росії важливу інформацію про військові об’єкти міста та його інфраструктуру.

У повідомленні не розголошують будь-яких подробиць про цих осіб. Зокрема не вказано, якого вони громадянства.

До теми В Росії величезна проблема, – генерал-майор СБУ прокоментував брак сил ворога

Що агенти робили у місті

Російські агенти збирали дані про дислокацію й переміщення підрозділів ЗСУ по Миколаєву, а також про працівників Нацполіції та української спецслужби.

Крім того, на номери російських абонентів агенти передавали інформацію про розміщення блокпостів і сил оборони.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!