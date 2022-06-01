У Миколаєві в житловий квартал прилетіли 4 ворожі снаряди: загинула людина

У Миколаєві почастішали артилерійські обстріли, які здійснюють російські війська. Мешканців міста навіть закликали виїхати хоча б на кілька днів.

Російські війська обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152 калібру. Про це в спільному телемарафоні розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає 24 канал.

Важливо На Херсонщині окупанти почали відпускати старших офіцерів в неофіційні відпустки

Він повідомив, що буквально пів години тому чотири снаряди прилетіли в один із житлових кварталів. В наслідок цього є один загиблий.

Також Віталій Кім зазначив, що триває активний захист на півдні області та з напрямку Кривий Ріг. На його думку, це також може бути причиною активного вогню окупантів. Адже вони намагаються посіяти паніку, як серед цивільних людей, так і серед військових.

Орки почали працювати ствольною артилерією "Піоном". Ми їх знайдемо, але поки що вона працює і робить це щодня. 4 снаряди прилетіло вже сьогодні,

– додав Віталій Кім.

"Повітряна тривога – це ракети, які ми бачимо і які бʼють точково. А ствольна артилерія – без попередження, тому наші жителі не можуть убезпечити себе. Це постійна небезпека. Тут ми у зоні ураження", – пояснив Кім.

Крім того, він зазначив, що люди вже почали повертатися до міста. Проте він радив би почекати хоча б 2 – 3 тижні. Адже інтенсивність підвищилася й залишається небезпека.

Яка ситуація у Миколаєві: останні новини

Російські окупанти бояться контрнаступу української армії та підривають мости, відступаючи зі своїх позицій. Зокрема днями загарбники зруйнували міст у Давидовому Броді. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму новому зверненні.

Росіяни обстрілюють населені пункти на Півдні касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С". Також гатять з гармат ствольної далекобійної артилерії "Піон" калібром 203 міліметри.

"Піон" не стріляє точно в ціль, але він цілить в напрямку міста. Куди потрапить – туди потрапить. про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Також він додав, що снаряд "Піона" важить понад 100 кілограмів і в таких обстрілів є лише одна мета – розруха та жертви.

Станом на 31 травня 2022 року кількість вбитих жителів міста вже перевалила за сотню. А ось кількість поранених в рази більша. Про це повідомив мер Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Може вас зацікавити – Окупанти підірвали міст на Херсонщині: дивіться відео