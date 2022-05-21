У Миколаєві "зник" пам'ятник Пушкіну: Кім каже, що без його відома

У Миколаєві "зник" з постаменту пам'ятник Олександру Пушкіну. Він був встановлений на перетині вулиць Пушкінської та Набережної.

Пам'ятник стояв у Пушкінському сквері. Фотодокази "зникнення" монумента надіслали в редакцію місцевого ЗМІ.

Читайте також Проспект Жукова у Харкові таки перейменують: Терехов готовий

Пушкін "зник" зранку 21 травня

За словами місцевих жителів, пам'ятник демонтували приблизно о 4:00 21 травня – за допомогою автокрану. Підтвердив "зникнення" Пушкіна миколаївець Юрій Мінін, який опублікував порожній постамент.

Не знав, що пам'ятник Пушкіну біля Інгульського мосту може ходити,

– написав він.

Зауважимо, що пам'ятник встановили 1988 року. Його автор – відомий миколаївський скульптор Юрій Макушин. Відомо, що монумент був у вигляді бронзової скульптури.

Реакція місцевої і обласної влади

Рішення виконкому про демонтаж пам'ятника чи іншої інформації про це на сайті міської ради немає. Тому видання "НикВести" звернулось до очільника управління культури Миколаївської міської ради Юрія Любарова. Він сказав, що нічого не знає про цей інцидент.

Відреагував на таємниче "зникнення" пам'ятника і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він стверджує, що теж не має якоїсь інформації про цю "незрозумілу ініціативу". "Без мого відома ("зник" пам'ятник – 24 канал), але не хочу розбиратися – не до цього", – сказав Кім.



Зникнення пам'ятника Пушкіну / Фото "Новини N"



Порожній постамент / Фото "Новини N"

Мер Миколаєва розкрив завісу

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заспокоїв жителів Миколаєва. Він зауважив, що пам'ятник прибрали комунальні служби.

Не потрібні нам зараз жодні знесення чи вандалізм. Гарячих голів у нас вистачає, але наше головне завдання сьогодні – перемогти! Спрямуймо на це усі сили. Після війни розберемось, що з ним робити,

– відзначив Сєнкевич.