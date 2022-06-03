Миколаїв 2 червня обстріляли тричі: ввечері влучили в склади, пожежу там вже загасили

Російські війська продовжують цинічні обстріли українських міст. Зокрема, лише один Миколаїв за добу атакували тричі.

При цьому росіяни використали для обстрілу мирного населення різні види озброєння. Детальніше про це розповіли в оперативному зведенні командування "Південь" за 2 червня.

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Головне про обстріли Миколаєва 2 червня

Внаслідок ворожих обстрілів у цей день одна людина загинула на місці, а ще одну госпіталізували. Окрім цього, було дві поранені особи, яким не знадобилася госпіталізація.

Зранку по місту били системами залпового вогню. А вдень і ввечері росіяни вже почали обстрілювати житлові квартали важкою ствольною артилерією.

Під час вечірнього обстрілу обласного центру снаряди влучили в складські промислові приміщення, виникла масштабна пожежа. Силами рятувальників вона ліквідована. Постраждалих нема,

– зазначили в повідомленні.

Командування підсумувало пошкодження в місті:

2 багатоповерхівки;

4 приватні будинки;

господарські будівлі.

Також снарядами були уражені водопровід та газопровід. На щастя, витоку газу і загрози населенню нема.

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Головне про пожежу у Миколаєві вечора 2 червня

Влучання в склади було в Інгулецькому районі міста. У головному управлінні ДСНС міста згодом повідомили журналістам, що на місце негайно направили два відділення рятувальників, а також зміну чергування оперативно-координаційного центру.

На фото з місця було видно, що до їхнього приїзду полум'я вже повністю охопило всю площу приміщень. Там вже горів навіть дах.



Пожежа складу в Інгулецькому районі 2 червня / Фото "НикВести"

Інша пожежа у Миколаєві, яка трапилася днями

У ніч з 1 на 2 червня російські війська обстрілами влучили в школу. Будівля зазнала жахливих руйнувань, а потім і спалахнула.

Коли туди прибули рятувальники вони одразу загасили пожежу та почали розбирати завали. На жаль, під ними виявили тіло жінки.

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