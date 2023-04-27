Ракетний удар по Миколаєву: частина міста залишилася без світла
Джерело:Радіо Свобода
В ніч на 27 квітня російські терористи вдарили по Миколаєву ракетами. Загарбники випустили одразу чотири "Калібри". У частині міста сталося відключення світла.
Внаслідок ракетного удару окупантів в одному з районів Миколаєва немає світла. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
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Частина Миколаєва залишилася без світла
Міський голова зазначив, що після ракетного удару комунальники відімкнули газ. Внаслідок обстрілу в одному з районів немає світла.
Жодних військових об'єктів на цій території немає,
– заявив Сєнкевич.
Також він зазначив, що таких обстрілів не було у місті з 31 грудня. Тож у людей трохи почалася паніка.
Водночас міський голова розповів, що всі механізми вже відпрацьовані. Наразі у Миколаєві підраховують людей, яких потрібно розселити. Зауважимо, очільник ОВА Віталій Кім розповів, що вже виїхав на місце.
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Головне про ракетний удар окупантів по Миколаєву
- Близько 01:00 четверга, 27 квітня, у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. У місті оголосили повітряну тривогу.
- Віталій Кім повідомив, що окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівці та житлових будинках.
- В ОК "Південь" розповіли, що агресор обстріляв місто чотирма "Калібрами" з акваторії Чорного моря.
- Внаслідок ракетного удару Росії загинула одна людина. Ще 23 цивільних отримали поранення. Серед постраждалих дитина.