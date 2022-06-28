Миколаїв обстріляли з "Урагану", ЗСУ завдали 5 авіаударів по ворогах: головне про бої на Півдні

Російські окупанти знову атакували Миколаїв касетними боєприпасами. Нашим гелікоптери завдали удару противнику по особовому складу та техніці.

Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Там пояснили, що 27 червня вороги продовжували укріплювати рубіж оборони.

Читайте також На Півдні росіяни посилили інтенсивність обстрілів на 150%, – ISW

Росіяни знову атакували мирних на Півдні

Миколаїв знов обстріляли реактивною системою залпового вогню "Ураган" касетними боєприпасами. Уражено приватні подвір'я та будинки, автомобіль,

– повідомило командування.

Додали, що касетні боєприпаси опинились розкидані біля зупинки громадського транспорту. На щастя, про постраждалих дані не надходили.

Окрім того, вороги продовжували здійснювати:

інженерні укріплення рубежів оборони;

ракетно-артилерійські обстріли, а також авіаційні удари по наших позиціях і мирних населених пунктах.

Парні та поодинокі гелікоптерні удари ворога намагався відвоювати втрачене положення в районі Потьомкіного, Плотницького та Лупарєвого на Херсонщині, проте ЗСУ не поступилися.

ЗСУ атакували ворога в небі

Наші штурмовики та багатоцільові гелікоптери завдали 5 авіаційних ударів по скупченню особового складу ворога та його техніці в:

Снігурівському;

Криворізькому;

Бериславському районах.

Їхні результати дорозвідуються. Окрім того, відомо, що на Півдні протягом 27 червня ворог втратив:

18 російських окупантів;

танк Т-72;

самохідну гаубицю "Акація";

автомобільну техніку;

польовий склад боєприпасів в Херсонському районі.

У Чорному морі окупанти далі тримають свої сили

В Чорному морі без змін у корабельному угрупованні ворожого флоту – 2 ракетних носії по 8 ракет кожен, продовжують тримати під загрозою бойового застосування всю територію України,

– розповіли в ОК "Південь".

Там також нагадали людям, – коли шторм затихає, то мінна небезпека біля узбережжя підсилюється.

Саме тому на Одещині заборонено перебування маломірних плавзасобів у Тилігульському, Малому Аджалицькому та Будацькому лиманах, на озерах Сасик, Шагани, Алібей, Бурнас.

Перебування плавзасобів дозволили суб'єктам господарювання на підставі спеціального дозволу і тільки в світлий час доби.

Ситуація на Півдні: останні новини

27 червня американський Інститут вивчення війни повідомив, що окупанти посилили інтенсивність обстрілів на 150% на Півдні. Своїми атаками вони майже знищили населені пункти біля Давидовго Броду та річки Інгулець.

Окрім цього, вороги не хочуть, щоб Збройні Сили України перегрупувались на лінії південного фронту.

Варто пригадати, що в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що наші військовослужбовці на Півдні протягом 26 червня знищили два ворожі склади боєприпасів, танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 – автомобільної техніки, а також 39 одиниць особового складу.

26 червня радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що незабаром буде багато гарних новин з Півдня України. Зокрема, тому, що ЗСУ йдуть в контрнаступ, натомість окупанти риють окопи та готуються до оборони. Ба більше, надалі ситуація для Росії буде тільки погіршуватись.

Дивіться також – нові деталі масованого ракетного удару по Одещині: відео