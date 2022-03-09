Миколаїв обстрілюють: знову "градами" та "ураганами"

Російські окупанти відновили обстріл Миколаєва. Ворог гатить по території України "градами" та "ураганами".

Російські окупанти перевіряють оборону або готуються до наступу

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що місто обстрілюють з боку Кропивницького. За його словами, стріляють по українських блокпостах.

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Сєнкевич зазначив, що російські окупанти перевіряють оборону або готуються до наступу. Мер розповів, що 9-го березня окупанти обстрілювали Миколаїв "градами" та "ураганами".

Російські війська обстріляли пансіонат та споруди у Балабанівці, де чоловік отримав поранення.

Унаслідок обстрілу близько 130 будинків постраждали.



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