Миколаїв можуть закрити, щоб провести спецоперацію з виявлення колаборантів, – Кім

Миколаїв перебуває на одному з перших місць по виявленню колаборантів. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що місто хочуть закрити на кілька днів, щоб провести спецоперацію по виявленню таких людей.

Про те, що у місті планують таку спецоперацію, Кім розповів у прямому ефірі "Ходорковский Live", проте подробиць поки не надав. Загалом місцева влада серйозно взялася за колаборантів та корегувальників вогню – напередодні у місті ввели грошову нагороду для містян, які надають відомості про таких осіб.

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Так, Віталій Кім запропонував мешканцям Миколаєва надавати відомості про осіб, які корегують вогонь російських військових та допомагають їм. Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації людина отримає грошову винагороду у розмірі 100 доларів.

Що робити та куди звертатися, якщо виявили корегувальника вогню

Якщо ви запідозрили знайомого, сусіда чи перехожого у корегування вогню або співпраці з окупантами, передайте Віталію Кіму ПІБ цієї людини, її номер мобільного телефону, адресу помешкання, геолокацію місця перебування або інші наявні відомості, які допоможуть встановити особу.

При цьому надайте детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази, які вказують на те, що особа допомагає російським військовим.

Не забудьте вказати свої ПІБ та контакти для подальшого зв’язку та уточнення обставин. Якщо правоохоронці підтвердять надану вами інформацію, ви отримаєте винагороду у розмірі 100 доларів.

Окупанти постійно обстрілюють Миколаїв через невдачі на Херсонському напрямку

Надсилайте наступні відомості на спеціальну електронну скриньку: 100otkima@gmail.com

Окупанти щодня та безперестанку обстрілюють Миколаїв. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич припустив, що росіяни так гатять по місту через невдачі на Херсонському напрямку.

Через прорахунки чи програші на території між Миколаєвом та Херсоном вони з Херсонської області просто у відчаї обстрілюють місто по всім об'єктам,

– сказав він.

Він зауважив, що перш ніж завдати удару по місту, окупанти поширюють фейки про плани вдарити по скупченню зброї й військових, але насправді б’ють по об’єктах цивільної інфраструктури або школам та університетам.

18 липня російські окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район Миколаєва. В основному поцілили у приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Поранень зазнали жінка і чоловік.

Того ж дня росіяни обстріляли село Лимани Галицинівської громади. Влучання були переважно поза межами населеного пункту, внаслідок чого виникли загоряння полів із зерновими. Постраждалих немає.

Вчора ввечері обстрілів зазнала й Широківська громада. Влучання були за межами населених пунктів. Також весь день тривають обстріли села Широке. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Крім цього, продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. За попередньою інформацією є пошкоджені житлові будинки, об‘єкти інфраструктури та господарські об‘єкти. Інформації про постраждалих поки що немає.

Зауважимо, що на Миколаївщині окупанти зруйнували або пошкодили вже близько 7 тисяч об'єктів.

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