Залишились тільки руїни: кадри страшних наслідків нічного обстрілу Миколаєва

В ніч проти 21 липня окупанти випустили по Миколаєву 7 ракет. Ворожі снаряди влучили в АЗС, склад, газогін та інші об'єкти інфраструктури.

Після двох відносно спокійних днів місцеві мешканці почули вибухи близько 3 години ночі. Про це 24 каналу розповів кореспондент з Миколаєва Олександр Матюшенко.

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Унаслідок обстрілу є дуже багато пошкоджень

За його словами, відомо, що ворог вгатив по місту із зенітно-ракетного комплексу С-300. Останнім часом окупанти часто обирають цей вид озброєння для ударів по Миколаєву.

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Ракети вдарили по об'єктах інфраструктури. Руйнувань та пошкоджень зазнали АЗС, шиномонтаж, автомийка, газогін та приміщення складу. На кількох об'єктах, які попали під обстріл, сталися займання. На щастя, рятувальники змогли швидко їх ліквідувати.

Як розповів журналіст, неподалік від шиномонтажу розташований офіс приватної компанії, яка займалася облаштуванням сонячних панелей. Ця будівля також сильно постраждала – побачити це можна у відео вище.

Також відомо, що удар прийшовся по історичній частині Миколаєва. Здебільшого там – приватний сектор та житлові будинки, які також постраждали від обстрілу. Наразі працівники районної адміністрації та комунальники допомагають миколаївцям ліквідовувати наслідки удару росіян.

Постраждав один чоловік

Унаслідок обстрілу постраждав один чоловік. У момент удару він був на своєму робочому місці – у шиномонтажі. Опинившись в 10 – 15 метрах від місця влучання, він ліг на підлогу та чекав, поки завершиться обстріл. Відомо, що він зазнав легких поранень, але отримав струс мозку.

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