Як шафка у Бородянці: у миколаївському внз показали вцілілу від обстрілу дошку

Окупанти продовжують нещадно обстрілювати Миколаїв. Ніч проти 19 серпня не стала винятком.

Міський голова Олександр Сєнкевич зранку розповідав про обстріл. За його словами, вже вдруге ракета ворога влучила в місцевий університет.

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Учнівська дошка вистояла проти ракет

Здається, в Україні протистояти ворогу можуть не тільки люди, але й предмети. Всі пам'ятають історію, коли в Бородянці кухонна шафка трималась стіни в зруйнованому будинку. Схожа ситуація трапилась в Миколаєві.

Окупанти 19 серпня знову обстріляли Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Будівля сильно зруйнована ракетним ударом. Натомість в одній з аудиторій на стіні залишилась прикріплена дошка. На ній пише: " Ми живі, ми вистоїмо". Саме так і буде, ми вистоїмо і відбудуємо всі наші міста та села.

Обстріли Миколаєва

У Миколаєві одразу після оголошення тривоги в ніч на 19 серпня пролунали кілька вибухів. Оголошували тривогу ще в Одесі та на Херсонщині. Мешканці окупованого Херсону повідомляли в мережі, що теж чули вибухи.

Також ворожі удари по Миколаєву були й 18 серпня. Тоді у місті місцеві вкотре почули вибухи. У цей момент зберігалася небезпека авіаудару та була оголошена повітряна тривога. Двоє людей отримали поранення, ще одна людина померла дорогою в лікарню.

Крім того, окупанти не полишають своїх планів наступати на Миколаїв. Генерал-майор Дмитро Марченко казав, що їм нічого не вдасться, адже наразі там є достатньо захисників, щоб відбити всі атаки.

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