Люди стали більш патріотичними, – жителька Миколаєва про те, як війна змінила місто

Олена Кубік через повномасштабний напад росії мусила покинути рідний Миколаїв. Втім, вона встигла помітити, як сильно змінилося її місто.

24 лютого 2022 року всередині чи не кожного українця запустилися процеси, які дрімали роками. Переселенка з Миколаєва Олена Кубік розповіла для проєкту 24 каналу СВОЇ про те, яких трансформацій почало зазнавати її місто після повномасштабного вторгнення окупантів.

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Миколаїв став більш патріотичним

Олена розповіла про те, що раніше Миколаїв був дуже російськомовним. На жаль, у місті є частина мешканців, які вірять російським пропагандистам та чекають приходу путіна. З такими персонажами перестають спілкуватися навіть родичі.

Чоловік Олени у 2014 пішов на фронт добровольцем, а коли 23 вересня повернеться в Україну, до знову хоче стати до лав нашого героїчного війська. Його не спиняє навіть поранення та інвалідність. І якщо раніше в нього було дуже мало однодумців у Миколаєві, то зараз ситуація вже змінилася.

Люди стали більш патріотичними. Хто як може, так долучається до війни. Хтось волонтерить, інші пішли на фронт,

– розповіла Олена.

Також вона додала, що варто розуміти, що частина тих, хто виїхав за кордон, не буде повертатися та вже влаштовує своє життя в іншій країні.

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