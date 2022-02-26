Наші захисники відстояли Миколаїв: ППО відбила атаку окупанта

Українські воїни мужньо відстояли Миколаїв. Протиповітряна оборона наших захисників змогла відбити атаку російського окупаційного війська.

Про це о 04:20 повідомив у зверненні голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він додав, що станом на ранок 26 лютого в регіоні все спокійно, тому немає приводу для хвилювання.

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Ймовірно, збили літак окупаційного десанту

До цього була інформація про ймовірну висадку десанту окупантів на території міста Очаків, що на Миколаївщині. Проте українські службовці змогли цьому запобігти.

Нещодавно говорив із мером міста, він сказав, що десанту там немає. Міст підривали, не знаю, чи це пов'язано зі збиттям десантного літака, але наразі висадки в області немає. Ніхто до нас не іде,

– втішив Віталій Кім

За 2 години до запису цього звернення, Миколаїв продовжували бомбити вороги. Проте перед цим була нетривала тиша. А почалася ворожа атака міста ще приблизно об 11 годині вечора.

Звернення голови Миколаївської ОДА: дивіться відео

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Текст допису з телеграму Віталія Кіма:

Миколаїв. Інформація на 04.20, 26 лютого.

Доброго ранку. Миколаїв відстояли. ППО відбили атаку.

В Очакові десант не висадився.

На цей час висадки в Миколаївській області немає. Ніхто до нас не йде.