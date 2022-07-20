Дамо час запастись продуктами, – Кім про майбутнє закриття Миколаєва

Миколаївська ОВА планує на декілька днів закрити Миколаїв для в'їзду та виїзду. Місцевих жителів про це попередять завчасно.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що Миколаїв закриють на декілька днів. За цей час правоохоронці проведуть спецоперацію з виявлення колаборантів.

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Коли закриють Миколаїв

За словами Віталія Кіма, місто закрити планують за тиждень – два, після жнив. Це дасть час правоохоронним органам відпрацювати всі дані.

Місто закриємо на день чи два. Про це разом з військовими ми повідомимо завчасно, щоб люди могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії. Та відпрацюємо необхідні адреси, за якими спостерігаємо,

– повідомив Віталій Кім.

Жителям міста платитимуть за виявлення зрадників

Віталій Кім незвичним способом заохотив мешканців Миколаєва повідомляти про корегувальників вогню та ймовірних колаборантів. За надання відомостей про зрадників жителям міста платитимуть 100 доларів. Але варто наголосити, що винагороду даватимуть лише після того, як правоохоронці перевірять та встановлять факт злочину певної особи.

Лише за минулу добу, 19 липня, Віталій Кім отримав близько 20 листів з відомостями про ймовірних зрадників.

З вчора прийшло 18 листів щодо ймовірної діяльності колаборантів та зрадників. Зараз ми їх обробляємо та перевіряємо інформацію,

– сказав очільник Миколаївської ОВА.

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