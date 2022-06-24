Миколаївка під росіянами, але з напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС ворог з втратами відійшов

Українські бійці ведуть маневрену оборону в боях з росіянами. Саме тому іноді їм доводиться відходити на кращі позиції, натомість ворогу вони завдають великих втрат.

Про те, що відбувається на фронті на вечір 24 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Ситуація там змінюється напрочуд динамічно.

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Обстріли, окупація та відхід

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку російські загарбники обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського.

Також ворогу вдалось зайняти населений пункт Миколаївка. При цьому російські окупанти намагалися вести розвідку боєм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС. Для них ця спроба стала невдалою. Тому росіяни змушені були відходити. Натомість Збройні Сили України завдали їм втрат.

Також російські загарбники ракетами з літаків Ту-22М3 вдарили по місту Костянтинівка.

Новини з фронту

Українські воїни героїчно б'ються з російськими загарбниками. Речник Міноборони Олександр Мотузяник сьогодні, 24 червня, повідомляв, що на Слов'янському напрямку наші воїни ЗСУ відбили штурм російських окупантів в кількох населених пунктах. Зокрема, в районі Богородичного, Долини, Вірнопілля та Курульки. Але росіяни все ж пробують знайти слабкі місця в українській обороні. Хочуть відновити наступ в напрямках Ізюм – Барвінково та Ізюм – Слов'янськ.

Звірська поведінка російських окупантів проявляється на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Наші спецслужби кажуть, що російські загарбники почали розселятися у квартири та будинки заможних українців. Стосується це як тієї нерухомості, яку покинули господарі, так і житла з якого люди не виїжджали. Тобто ці нахаби та нелюди виганяють українців з їхніх будинків. Але ЗСУ прийдуть, все звільнять й люди знову будуть господарями на власній землі.

Тим більше, що в МВС запевняли, що контрнаступ ЗСУ, про який всі говорять і чекають вже геть не за горами. На деяких напрямках фронту контрнаступальні дії наші бійці вже проводять. Тому варто очікувати, що ситуація різко зміниться на нашу користь. За словами радника міністра внутрішніх справ Ростислава Смірнова, якщо проаналізувати загальну картину, то можна сказати, що з початку повномасштабної війни Росії, українські військові зупинили "другу армію світу".

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