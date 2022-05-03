На Миколаївщині було три обстріли, жертв немає, – Кім

Російські загарбники продовжують свої цинічні обстріли території України. Чи не найбільше страждає Схід та Південь.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що відбувається у регіоні. За його словами, було три обстріли.

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Ситуація відносно спокійна. Були два обстріли і нещодавно ще один. Жертв у результаті двох перших обстрілів немає. Третій удар був у районі за Миколаєвом. Яка там ситуація – ще треба дізнатися,

– сказав Кім.

Також він поділився іншою важливою інформацією для мешканців Миколаївщини. Запевнив, що ситуацію з компенсаціями людям вирішили. Над проблемами з інтернетом працюють. Миколаївщина сподівається полагодити доступ до мережі й для Херсонщини. Таким чином люди на тимчасово окупованих територіях регіону могли б отримати доступ до перевіреної офіційної інформації.

Кім про 9 травня на Росії

Голова Миколаївської ОВА у звичній для нього манері не забув висміяти російських окупантів. Зокрема, те, що вони збираються святкувати 9 травня і готують своє так зване "побєдобєсіє", яке називають парадом.

"День їх ганьби, 9 травня, будуть святкувати, реально тренуються. Якийсь сюр. Їм що ніхто не сказав, що святкувати перемогу під час війни не можна наперед. Це погана прикмета. Не знаю, що покажуть і як подадуть. Парад військових з холодильниками чи колона "КАМАЗів" з краденим зерном із Херсонщини", – дивується Кім.

Він зауважив, що, очевидно, це все ще й будуть всюди показувати по російському телебаченню.

Обстріли та ситуація на Миколаївщині

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти не планують зупинятися і підступно готують наступ на Кривий Ріг і Миколаїв. Саме для цього вони пробують захоплювати відповідні території Херсонщини, які їм треба для того, щоб створити всі умови наступу.

При цьому Миколаїв та область потерпає від обстрілів ворога. Повідомляли, що в місті було чути вибухи 2 травня. Місцеві казали, що вони прогриміли о 17:48. Людям радили сидіти в укриттях, щоб бути в безпеці.

Згодом стало відомо, що ввечері росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва. Внаслідок обстрілу загорілись три металеві побутові вагончики. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що за пів години рятувальники загасили пожежу.

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