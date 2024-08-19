На Миколаївщині прогримів вибух: влада з'ясовує обставини

Жителі Миколаївської області чули звук вибуху. Власне, в місті Снігурівці, яке розташоване в Баштанському районі.

Про це заявило Суспільне з посиланням на кореспондентів вранці 19 серпня, близько 12:23. За декілька хвилин до цього Повітряні сили опублікували важливе повідомлення.

Дивіться також ЗСУ взяли під контроль Суджу, ворог наступає на Покровськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

На Півдні України – неспокійно

О 12:19 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння роськими окупантами з боку Криму.

Згодом інформацію про вибух підтвердив очільник Снігурівської МВА Іван Кухта. За словами посадовця, жителям слід залишатися у безпечних місцях якомога далі від вікон до того моменту, допоки не зникне загроза.

У Снігурівці було чути вибухи. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги! Наразі з'ясовуємо деталі,

– констатував посадовець.

Повітряна тривога в Миколаївській області пролунала о 12:18. Відбій жителі регіону почули о 12:33.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими ворог міг атакувати Київ

Раніше, вранці 19 серпня, Повітряні сили попереджали про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та можливі пуски ракет. Йдеться про 4 борти на аеродромі "Оленья" в Мурманській області.