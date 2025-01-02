На Миколаївщині дрон пошкодив резервуар з олією: витік потрапив у Південний Буг

Російські війська продовжують завдавати ударів по мирних містах України. Внаслідок чергової атаки ворог пошкодив резервуар з олією на Миколаївщині.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича. Він розповів, що відбувся витік олії у Південний Буг.

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Що відомо про витік олії у Південний Буг

Сєнкевич розповів, що внаслідок падіння БпЛА окупантів у ніч на 28 грудня, пошкоджень зазнав резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства. Внаслідок цього відбувся витік олії на прилеглу територію та потрапляння в річку Південний Буг.

Для ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва було виділено сорбуючи бонові загородження, які фахівці ДСНС встановили в місцях забруднення акваторії.

Всі ці дні спеціалісти відкачують олію. Наразі відкачали вже 25 тонн. Роботи продовжуються,

– зазначив міський голова.

Фахівці також зазначили, що значного впливу на навколишнє середовище цей інцидент не має, адже олія органічного походження.