На Миколаївщині у ДТП загинув старший лейтенант служби цивільного захисту Євгеній Зінкевич

На Миколаївщині унаслідок ДТП загинув старший лейтенант служби цивільного захисту Євгеній Зінкевич. Інцидент трапився ввечері 30 квітня поблизу села Калинівки.

У ДСНС розповіли, що миколаївські рятувальники перебувають у глибокій жалобі через трагічну звістку про загибель свого колеги. Чоловіку було всього 25 років.

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Історія Євгенія Зінкевича

Євгеній з 2014 року ніс службу пожежником-рятувальником. Згодом він став командиром відділення, начальником караулу, а з 2021 року обіймав посаду заступника начальника 4 державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Колеги по службі розповідають, що Євгеній віддано служив справі, яку обрав за покликом серця – без страху боровся з вогнем, ліквідовував наслідки надзвичайних подій та ситуацій, рятуючи людські життя.

Миколаївські рятувальники підкреслюють, що чоловік був активною, життєрадісною та світлою людиною. Він будував плани на життя, вдихав кожну його мить на повні груди, радував своїх близьких, друзів та колег.

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Колектив Головного управління ДСНС у Миколаївській області поділяє з рідними всю глибину непоправної втрати. Редакція 24 каналу також висловлює щирі співчуття близьким загиблого.

Останні новини про працівників ДСНС України: коротко

У Харкові вогнеборці 15 годин гасили масштабну пожежу на складах, що виникла внаслідок ворожого обстрілу у ніч проти 30 квітня. Площа займання складала близько 6 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 людей особового складу ДСНС.

У Маріуполі окупанти силою примушують українських надзвичайників та комунальників співпрацювати з ними. "Полювання" на фахівців українських служб росіяни здійснюють на тимчасово окупованих територіях Дніпропетровської та Донецької областей, зокрема у Нікопольському та Мангушському районах.

Близько 5 години ДСНСники ліквідовували пожежу у Чугуєві, що на Харківщині. Займання відбулось 29 квітня унаслідок ворожої атаки по ангарах, господарчих будівлях та гаражах населеного пункту. Пожежа охопила близько 3 тисяч квадратних метрів території.

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