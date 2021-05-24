На знак протесту: фури перекрили державну трасу до Миколаєва

У Миколаївській області водії великовантажних автомобілів перекрили державну трасу Н-24 "Миколаїв – Благовіщенське". Вони незадоволені роботою вагового комплексу, який там встановили.
Водії перекрили трасу поблизу села Гур'ївка в напрямку до Миколаєва. Вони вимагають, щоб до них приїхали керівники облдержадміністрації.
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Що відомо про протест
У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що водії автомобілів повністю перекрили обидві смуги руху в напрямку Миколаєва. Однак зворотний бік наразі відкритий.
Там чергує кілька екіпажів патрульної поліції, вони забезпечують порядок,
– повідомили у пресслужбі.
На Миколаївщині водії фур перекрили трасу / Фото novosti-n.org
Вантажівки перекрили смуги руху / Фото novosti-n.org
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Акція відбувається поблизу габаритно-вагового комплексу "Укртрансбезпеки". За словами водіїв, там є проблеми з точністю зважування, а ГВК нібито працює некоректно.
Наразі на місце протесту виїхало керівництво поліції.