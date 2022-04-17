На Миколаївщині та Херсонщині росіяни відчайдушно укріплюються і гатять по мирних

Російські окупанти відчайдушна намагаються укріпити свої позиції на Сході України. Вони постійно гатять по Миколаївській та Херсонській областях.

Загарбники обстрілюють позиції Збройних Сил України. Також вони завдаються авіаудари по населених пунктах.

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Ворожі наміри стосовно Півдня України все агресивніші і зухваліші,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, не всі плани окупантів вдаються. Лише за останню добу на цьому напрямку наші військові ліквідували:

15 рашистів,

2 одиниці важкої броньованої техніки та озброєння.

До теми дивіться ранкове зведення Генштабу про ситуацію на фронті 17 квітня: