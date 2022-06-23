На Миколаївщині окупанти планують штурм низки сіл, щоб вийти до меж Херсонщини
23 червня 2022 , 08:24Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники хочуть штурмувати населені пункти в Миколаївській області, щоб вийти на межі Херсонщини. Мовиться про напрямки Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве.
Окрім того, на Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 23 червня.
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Росіяни готуються до штурму на Миколаївщині
Надалі не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області,
– мовиться в повідомленні.
Ситуація на фронті станом на ранок 23 червня
- На Волинському та Поліському напрямках триватиме навчання білоруських військ з 22 червня до 1 липня 2022 року. Основна увага зосереджена на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності.
- На Сіверському напрямку ворог утримує до трьох батальйонних тактичних груп у Курській та Брянській областях на кордоні з Україною. Також окупанти вдосконалюють позиції біля Тьоткіного. Не припиняються обстріли позицій ЗСУ в прикордонних районах Сумської області.
- На Харківському напрямку триває ворожа повітряна розвідка біля Байрака та Рубіжного.
- На Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються закріпитися на панівних висотах біля Берестового. Адже за таких умов вони контролюватимуть трасу Бахмут – Лисичанськ. Також загарбники ведуть наступ у напрямках Золотого та Вовчоярівки. Щоб посилити своє угруповання, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу в район Новотошківського.
- На Краматорському, Авдіївському та Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних ворожих дій не зафіксовано. Були лише демонстративні обстріли.
- На Слов'янському напрямку ворог хоче відновити наступ у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. До Ізюма росіяни перемістили до двох танкових підрозділів.
- На Донецькому напрямку окупанти хочуть повністю захопити Сєвєродонецьк, а також вони наступають на Лисичанськ.
- На Сєвєродонецькому напрямку росіяни захопили Лоскутівку та Рай-Олександрівку. Далі в планах ворога – захопити Сиротине. Також росіяни готуються до форсування річки Сіверський Донець.
- На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються не допустити контрнаступ ЗСУ в Херсонській та Миколаївській областях.
- На Криворізькому напрямку росіяни обладнують свої позиції.
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