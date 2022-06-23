На Миколаївщині окупанти планують штурм низки сіл, щоб вийти до меж Херсонщини

Російські загарбники хочуть штурмувати населені пункти в Миколаївській області, щоб вийти на межі Херсонщини. Мовиться про напрямки Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве.

Окрім того, на Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 23 червня.

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Росіяни готуються до штурму на Миколаївщині

Надалі не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація на фронті станом на ранок 23 червня

На Волинському та Поліському напрямках триватиме навчання білоруських військ з 22 червня до 1 липня 2022 року. Основна увага зосереджена на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності.

На Сіверському напрямку ворог утримує до трьох батальйонних тактичних груп у Курській та Брянській областях на кордоні з Україною. Також окупанти вдосконалюють позиції біля Тьоткіного. Не припиняються обстріли позицій ЗСУ в прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку триває ворожа повітряна розвідка біля Байрака та Рубіжного.

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються закріпитися на панівних висотах біля Берестового. Адже за таких умов вони контролюватимуть трасу Бахмут – Лисичанськ. Також загарбники ведуть наступ у напрямках Золотого та Вовчоярівки. Щоб посилити своє угруповання, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу в район Новотошківського.

На Краматорському, Авдіївському та Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних ворожих дій не зафіксовано. Були лише демонстративні обстріли.

На Слов'янському напрямку ворог хоче відновити наступ у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. До Ізюма росіяни перемістили до двох танкових підрозділів.

На Донецькому напрямку окупанти хочуть повністю захопити Сєвєродонецьк, а також вони наступають на Лисичанськ.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни захопили Лоскутівку та Рай-Олександрівку. Далі в планах ворога – захопити Сиротине. Також росіяни готуються до форсування річки Сіверський Донець.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються не допустити контрнаступ ЗСУ в Херсонській та Миколаївській областях.

На Криворізькому напрямку росіяни обладнують свої позиції.

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