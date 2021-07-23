Снаряди розірвалися у селі під час навчань на полігоні: у мережі з'явилось відео

На полігоні Широкий лан у Миколаївській області підірвалися снаряди. Це трапилось під час військових навчань 22 липня.

Інцидент відбувся у селі Чемерлієво. Відповідне відео опублікували місцеві жителі у соціальних мережах.

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Детальніше про інцидент

На відео можна побачити воронку. Довкола неї розкидані осколки. Один з танкових снарядів вибухнув у дворі приватного будинку. На щастя, в результаті вибухів ніхто не постраждав.

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Які саме снаряди вибухнули

За інформацією Спеціалізованої військової прокуратури Південного округу, снаряди випустили військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи з танків Т-64.

Наразі розпочали службову перевірку. Встановлюють винних осіб. Інцидент розслідують за статтею про недбале ставлення до військової служби (від 5 до 7 років).

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